Кількість справ про руйнування об'єктів культурної спадщини знижується, - прокуратура

Правоохоронці останніми роками фіксують зниження кількості кримінальних проваджень про знищення об'єктів культурної спадщини. Цього року зареєстровано лише чотири кримінальні провадження.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі".

У прокуратурі Києва повідомили РБК-Україна, що не фіксують ніякого зростання числа кримінальних проваджень за статтею 298 (знищення, руйнування або псування пам'яток історії або культури).

"Так, в 2019 році було відкрито 42 таких кримінальних справи, а в 2020 році – тільки 17. За шість місяців поточного року зареєстровано тільки чотири кримінальні провадження", - зазначили в прокуратурі.