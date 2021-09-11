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Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных

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Суббота 11 сентября 2021 08:18
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных Фото: в Украине зафиксировали 3 869 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 387 детей и 76 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 1 102 человека, умерли - 69, выздоровели - 1 738.

Различными методами сделали около 65 тысяч тестов на COVID.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована Львовской области (379), в городе Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Напомним, 9 сентября в Украине было зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
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