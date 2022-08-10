ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество больных коронавирусом за последний месяц растет: много госпитализаций, есть умершие

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 12:33
Количество больных коронавирусом за последний месяц растет: много госпитализаций, есть умершие Фото: количество больных коронавирусом в Украине за последний месяц растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В последний месяц количество случаев заболеваемости коронавирусом растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Появились симптомы вирусного заболевания - сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным положением", - рассказал он.

По словам Ляшко, получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача.

"Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", - добавил министр здравоохранения.

Он уточнил, что больше случаев заболевания фиксируют там, где условно безопаснее, поскольку пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.

Статистика

  • Только за прошедшую неделю обнаружили 3 893 новых случаев болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее;
  • За этот же период в больницы госпитализировали 1763 пациентов, выздоровели - 1682 человека;
  • Среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, заняты сейчас 4,5%;
  • За прошедшую неделю от осложнений коронавируса умерли 16 человек, неделей ранее - 14 человек.

Как сообщалось, в марте министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.

При этом в Министерстве здравоохранения допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен при росте заболеваемости COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк