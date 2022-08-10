Количество больных коронавирусом за последний месяц растет: много госпитализаций, есть умершие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Появились симптомы вирусного заболевания - сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным положением", - рассказал он.

По словам Ляшко, получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача.

"Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", - добавил министр здравоохранения.

Он уточнил, что больше случаев заболевания фиксируют там, где условно безопаснее, поскольку пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.

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