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Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зростає: багато госпіталізацій, є померлі

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Україна, Середа 10 серпня 2022 12:33
Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зростає: багато госпіталізацій, є померлі Фото: кількість хворих на коронавірус в Україні за останній місяць зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Останній місяць кількість випадків захворюваності на коронавірус зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшка, передає прес-служба відомства.

"З’явились симптоми вірусного захворювання - зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом", - розповів він.

За словами Ляшка, отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

"Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", - додав міністр охорони здоров'я.

Він зазначив, що більше випадків захворювання фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби.

Статистика

  • Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадків хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше;
  • За цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали - 1 682 людини;
  • Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%;
  • За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померли 16 людей, тижнем раніше - 14.

Як повідомлялось, у березні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко інформував про 4-5 тисяч нових заражень на добу.

При цьому у Міністерстві охорони здоров'я допускають, що в Україні доведеться повертати карантинні обмеження. Такий сценарій можливий у випадку зростання захворюваності на COVID-19.

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