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Количество больных COVID-19 в Донецкой области превысило 2 тысячи

Автор: Инна Собора

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 84 новых заражений коронавирусом. Количество больных увеличилось до 2 026.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook,

По его словам, в области за последние сутки зафиксировали новый антирекорд - четыре смерти от коронавируса. Все умершие - люди пожилого возраста, один из умерших - главный врач Покровской городской больницы.

"Всего за пятницу, 11 сентября, в Донецкой области обнаружили 84 новых больных COVID-19, среди них шесть детей и четверо медработников", - сообщил Кириленко.

Больше всего новых случаев в Мариуполе (23) и Краматорске (20).

Напомним, неделю назад в Донецкой области было 1,5 тысячи больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине число смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.

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