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Коли завтра діятимуть графіки відключення світла: дані "Укренерго"

Фото: в Україні завтра будуть застосовувати графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.

При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Удари з енергетики

Нагадаємо, росіяни за останні кілька місяців завдали до 10 масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Це значно зменшило можливості генерації всередині країни.

З цієї причини "Укренерго" щодня застосовує графіки відключення світла. У будні вони останнім часом діють цілодобово.

Зокрема, сьогодні, 25 червня, графіки також діють весь день.

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