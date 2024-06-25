Коли завтра діятимуть графіки відключення світла: дані "Укренерго"

В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.
При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Нагадаємо, росіяни за останні кілька місяців завдали до 10 масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Це значно зменшило можливості генерації всередині країни.
З цієї причини "Укренерго" щодня застосовує графіки відключення світла. У будні вони останнім часом діють цілодобово.
Зокрема, сьогодні, 25 червня, графіки також діють весь день.
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