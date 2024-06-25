Коли завтра діятимуть графіки відключення світла: дані "Укренерго"

"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.

При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.