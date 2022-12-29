UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли закінчиться війна Росії проти України: у Зеленського відповіли

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Терміни завершення війни Росії проти України назвати поки що все ще складно, але відчуття перемоги нашої країни вже витає в атмосфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли (закінчиться війна - ред.) я не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якнайшвидше. Але відчуття перемоги, воно вже є. Але це має бути повна перемога. Спочатку ж приходить почуття, а з цього все і починається", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна з Росією закінчиться, коли всю територію нашої країни буде звільнено від окупантів.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, війна РФ проти України не закінчиться у найближчі півроку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВійна Росії проти України