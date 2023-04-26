UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли закінчиться навчальний рік в українських школах: відповідь МОН

Фото: у МОН пояснили, коли закінчиться навчальний рік у школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Навчальний рік у школах повинен закінчитися до 30 червня. Проте кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка під час брифінгу.

Він пояснив, що структуру та термін навчального року визначає Закон України "Про повну середню освіту". Згідно з документом, освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Проте під час дії воєнного стану Кабінет міністрів ухвалив зміни і скоротив навчальний рік. Цьогоріч він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

У МОН наголосили, що військові адміністрації разом з освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дати закінчення навчального року.

Як повідомлялося, що в Україні пропонують з 2024 року перевести школи на 12-річну систему освіти.

Також у МОН запропонували скоротити кількість предметів у школі і назвали, які дисципліни точно залишаться у програмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаМОННавчальний рік