Коли закінчиться навчальний рік в українських школах: відповідь МОН

Навчальний рік у школах повинен закінчитися до 30 червня. Проте кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка під час брифінгу.

Він пояснив, що структуру та термін навчального року визначає Закон України "Про повну середню освіту". Згідно з документом, освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Проте під час дії воєнного стану Кабінет міністрів ухвалив зміни і скоротив навчальний рік. Цьогоріч він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

У МОН наголосили, що військові адміністрації разом з освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дати закінчення навчального року.

Як повідомлялося, що в Україні пропонують з 2024 року перевести школи на 12-річну систему освіти.

Також у МОН запропонували скоротити кількість предметів у школі і назвали, які дисципліни точно залишаться у програмі.

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