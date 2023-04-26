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Коли закінчиться навчальний рік в українських школах: відповідь МОН

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Україна, Середа 26 квітня 2023 16:02
Коли закінчиться навчальний рік в українських школах: відповідь МОН Фото: у МОН пояснили, коли закінчиться навчальний рік у школах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Навчальний рік у школах повинен закінчитися до 30 червня. Проте кожен навчальний заклад може самостійно визначити дату, коли школярі підуть на канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка під час брифінгу.

Він пояснив, що структуру та термін навчального року визначає Закон України "Про повну середню освіту". Згідно з документом, освітній процес у школах не може тривати після 1 липня. Структуру навчального року визначає кожна школа окремо.

Проте під час дії воєнного стану Кабінет міністрів ухвалив зміни і скоротив навчальний рік. Цьогоріч він триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

У МОН наголосили, що військові адміністрації разом з освітянами можуть коригувати терміни та самостійно ухвалювати дати закінчення навчального року.

Як повідомлялося, що в Україні пропонують з 2024 року перевести школи на 12-річну систему освіти.

Також у МОН запропонували скоротити кількість предметів у школі і назвали, які дисципліни точно залишаться у програмі.

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школа МОН Навчальний рік
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