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Когда закончится учебный год в украинских школах: ответ МОН

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Украина, Среда 26 апреля 2023 16:02
Когда закончится учебный год в украинских школах: ответ МОН Фото: в МОН объяснили, когда закончится учебный год в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Учебный год в школах должен завершиться до 30 июня. Однако каждое учебное заведение может самостоятельно определить дату, когда школьники уйдут на каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко во время брифинга.

Он объяснил, что структуру и срок учебного года определяет Закон Украины "О полном среднем образовании". Согласно документу, образовательный процесс в школах не может продолжаться после 1 июля. Структуру учебного года определяет каждая школа отдельно.

Однако во время действия военного положения Кабинет министров принял изменения и сократил учебный год. В этом году он длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

В МОН подчеркнули, что военные администрации вместе с педагогами могут корректировать сроки и самостоятельно устанавливать даты окончания учебного года.

Как сообщалось, что в Украине предлагают с 2024 года перевести школы на 12-летнюю систему образования.

Также МОН предложили сократить количество предметов в школе и назвали, какие дисциплины точно останутся в программе.

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