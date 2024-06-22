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Когда застройщик не отдает ключи от жилья и задерживает сроки: советы покупателям

Украина, Суббота 22 июня 2024 03:23
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Когда застройщик не отдает ключи от жилья и задерживает сроки: советы покупателям Фото: Жилая застройка в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Анатолий Перепельченко

Покупка квартиры в новостройке – важный и ответственный шаг, часто сопровождающийся длительным ожиданием завершения строительства. К сожалению, нередко обещанные сроки сдачи дома в эксплуатацию и выдача покупателю ключей задерживаются.

Что может сделать клиент, когда застройщик не отдает ключи от квартиры и задерживает сроки? Юридические советы в комментарии для РБК-Украина дает двукат и СЕО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.

Содержание:

Почему застройщик может несвоевременно сдавать квартиру: причины

Покупка квартиры в новостройке – важный и ответственный шаг, часто сопровождающийся длительным ожиданием завершения строительства. К сожалению, не всегда все идет по плану, и покупатели могут столкнуться с проблемой задержки передачи ключей от застройщика. Эта ситуация не только вызывает разочарование, но создает дополнительные финансовые и юридические трудности для новых собственников.

Какие причины несвоевременной сдачи квартиры застройщиком

  1. Задержка в подключении инженерных сетей.
  2. Отсутствие нужных документов на землю.
  3. Нехватка финансирования.
  4. Несоответствие строительства проектной документации.
  5. Отказ во введении в эксплуатацию от органа архитектуры.

Советы для покупателя в случае задержки передачи ключей

  • Проверьте условия договора

Внимательно прочтите договор с застройщиком. Как правило, в договоре предусмотрены сроки сдачи квартиры, а также санкции за их нарушение. Обратите внимание на пункты, касающиеся компенсации за задержку.

  • Напишите официальный запрос

Составьте официальный письменный запрос застройщику с требованием предоставить объяснение причин задержки и указанием конкретных сроков передачи помещения. Отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении или передайте лично под подпись.

  • Напишите претензию к застройщику

Если застройщик не реагирует на запрос, составьте претензию. В нем укажите требование о компенсации за задержку в соответствии с условиями договора или законодательства. Претензию также отправьте заказным письмом.

Когда застройщик не отдает ключи от жилья и задерживает сроки: советы покупателямФото: Застройщики могут по разным причинам задерживать сдачу жилых комплексов (Виталий Носач/РБК-Украина)

  • Проконсультируйтесь с юристом

Обратитесь к юристу, специализирующемуся на недвижимости. Он поможет оценить ваши права, составить юридически грамотные документы и предоставить консультации по дальнейшим действиям.

  • Подайте иск в суд

Если ни один из предыдущих шагов не принес результата, подавайте иск в суд. Юрист поможет составить исковое заявление и представит ваши интересы в суде. Вы можете потребовать передачи квартиры, компенсацию за задержку и моральный ущерб.

Нужно ли дополнительное соглашение с застройщиком о продлении срока строительства

Если застройщиком не завершено строительство и не введен дом в эксплуатацию до установленного срока, он должен за шестьдесят дней до этой даты инициировать подписание дополнительного соглашения с инвесторами о продлении срока сдачи.

Такое соглашение должно содержать новые сроки окончания строительства и объяснение причин невыполнения предыдущих сроков.

Важно! Подписание дополнительного соглашения не обязательно – каждый инвестор самостоятельно решает, соглашаться ли на новые условия. Любое принуждение и запугивание со стороны застройщика незаконны и могут подпадать под уголовную ответственность.

Можно ли получить компенсацию за задержку сдачи квартиры?

Да, инвесторы имеют право требовать компенсацию за задержку сдачи квартиры. Для этого нужно обратиться к застройщику с официальной претензией. В претензии следует указать нарушение сроков сдачи и требование выплатить компенсацию.

Если застройщик отказывается выполнить требования, можно обратиться в суд. В договоре об инвестировании часто предусматриваются условия компенсации за нарушение сроков. Это может быть фиксированная сумма или процент стоимости квартиры за каждый день задержки.

Помощь юриста по недвижимости и строительству

Обращение к юристу – важный шаг в решении задержки сдачи квартиры. Юрист поможет составить официальную претензию к застройщику, оценить условия договора для определения вашего права на компенсацию и предоставить консультацию по дальнейшим действиям.

Правильная юридическая поддержка обеспечит вам большие шансы на успех в решении вопроса, в частности, в судебном порядке.

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