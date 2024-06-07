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Коли всі школи України будуть підключені до застосунку "Мрія": відповідь Мінцифри

Архівне фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Усі школи України повинні будуть бути підключеними до додатка "Мрія" вже до кінця наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Зараз у нас 40 пілотних шкіл. Зараз ми плануємо у вересні-жовтні підключити ще 1000 шкіл", - сказав міністр.

За його словами, у 2025 році вже до кінця року всі школи країни будуть у "Мрії". Він уточнив, що рух іде досить швидкий, при цьому бюджетні кошти не витрачаються, у цьому чиновникам допомагають донори. Йдеться про Швейцарію та ЮНІСЕФ, які долучилися до цього процесу.

"Ми зробимо все, щоб боротися за увагу дітей, і щоб ми перемагали в цій боротьбі за увагу з TikTok. Тому там буде багато гейміфікації. Якщо буде позитивна динаміка навчання, ми будемо давати певні бонуси у співпраці з партнерами, від походу в кіно до ще чогось. Це такий маленький спойлер про наші майбутні плани", - додав міністр.

Що передувало

Учора глава Мінцифри Федоров повідомив, що в Україні школярі та їхні батьки почали проводити бета-тестування застосунку "Мрія".

Детальніше про те, що такий застосунок "Мрія", як ним користуватися і для чого він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

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