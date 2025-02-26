Коли помирає Папа Римський: як обирають нового главу Святого Престолу

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Якщо Папа помре: що відбуватиметься у Ватикані

Смерть очільника Ватикану має констатувати лікар, а оголошує про неї кардинал-камерленг. Це один з найвищих посадовців Римської церкви.

За традицією камерленг тричі звертається до Папи на ім'я у присутності папського церемоніймейстера, прелатів, секретаря та канцлера Апостольської палати.

Відсутність відповіді підтверджує факт смерті. Тоді кардинал виголошує слова латиною "Vere Papa mortuus est" ("Папа дійсно помер").

Раніше камерленг мав три рази торкнутися срібним молоточком лоба померлого, але у XX столітті цю практику скасували.

Камерленг забирає персональний перстень померлого понтифіка ("Перстень рибалки"), що є символом влади Папи, і знищує його в присутності Колегії кардиналів.

Також оголошується період Sede Vacante, коли престол залишається вакантним. Під час цього періоду відбувається підготовка до виборів нового Папи.

Церемонія прощання з понтифіком

Від моменту смерті понтифіка також починається Новендіал – дев'ятиденна жалоба, під час якої відбуваються щоденні меси-реквієми за покійного.

Тіло папи виставляється у соборі Святого Петра для прощання, а похорон відбувається на 4-7 день після смерті.

Варто зазначити, що нинішній Папа Франциск спростив усталену поховальну церемонію. Він затвердив новий обряд, за яким труну не виставлятимуть на підвищену платформу. Також він відмовився від традиції поховання в трьох трунах (кипарисовій, свинцевій та дубовій) та обрав одну дерев'яну труну.

Похоронна служба відбувається на площі Святого Петра. Церемонію очолює декан Колегії кардиналів.

Зазвичай понтифіків ховають у Ватиканських гротах під собором Святого Петра. Однак ще у 2023 році Франциск обрав місцем для поховання один зі своїх найулюбленіших храмів – базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Конклав кардиналів. Правила обрання нового Папи

Процедура обрання нового глави Католицької церкви називається конклавом, що з латини перекладається як "замикати разом". Колегія кардиналів збирається у Сикстинській капелі, приміщення зачиняють.

Вибори призначають на 15-20 день після смерті Папи.

У таємному голосуванні беруть участь кардинали віком до 80 років, їх наразі понад 130. Ім'я кандидата пишуть на бюлетені та кладуть його у чашу.

За правилами, Папою може бути обраний будь-який охрещений і неодружений католик. Проте останні сім століть всі очільники Святого Престолу були кардиналами. Тобто кардинали, які беруть участь у голосуванні, одночасно можуть бути й кандидатами на посаду Папи.

Для обрання нового Папи потрібно дві третини голосів. Після кожного раунду голосування бюлетені спалюються. За одну добу може пройти до 4 раундів голосування.

Якщо Папа не обраний, з печі над капелою виходить чорний дим. Якщо обраний, – білий дим (до дров додають солому). Це супроводжується звуками дзвонів, а представник Колегії вигукує з балкона базиліки Святого Петра: "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!" ("Я оголошую вам велику радість: Ми маємо папу!").

Вибори понтифіка можуть тривати від кількох годин до місяців, чи навіть років. До прикладу, Франциска обрали за добу, а вибори у XIII столітті стали рекордними – для визначення імені нового Папи знадобилося майже 3 роки.

Хто очолюватиме Ватикан до виборів

Поки Святий Престол залишається вакантним, окремі повноваження переходять до конгрегації Колегії кардиналів, засідання якої веде кардинал-декан.

Щоденними справами церкви займається партикулярна конгрегація, що складається з кардинала-камерленга та трьох кардиналів-помічників.

Конгрегації після смерті Папи мають зробити відповідні приготування, щодо похоронів та проведення виборів.

Нагадаємо, Папа Франциск очолює Ватикан з березня 2013 року. Він є 266-м Папою Римським, і водночас першим в історії понтифіком з Нового Світу та першим за більш ніж за 1200 років Папою не з Європи (Франциск народився в Аргентині).

Наразі 88-річний понтифік перебуває у лікарні через пневмонію. Його стан оцінюється як критичний, але стабільний.

При підготовці використовувалися: публікації Roma corriere, Politico, Reuters, інформація з Wikipedia.