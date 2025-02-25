Стан Папи Римського залишається критичним, - Ватикан

Стан Папи Римського Франциска залишається критичним, але стабільним. Він перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

Там також розповіли, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз "залишається стриманим".

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними", - повідомили у Ватикані.

Хвороба Папи Римського

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували в римську лікарню "Джемеллі" після того, як упродовж кількох днів він мав труднощі з диханням. Спершу його лікували від бронхіту, проте згодом діагностували пневмонію обох легень.

ЗМІ повідомляли, що понтифік - особливо сприйнятливий до інфекції легень (пневмонії), яка може бути спричинена вірусами. Це буцімто пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит - запалення легенів, а також часткову операцію з видалення легені.

Відомо, що за 12 років свого перебування на цій посаді, Папа Римський неодноразово потрапляв до лікарні Зокрема, в березні 2023 року він проходив лікування від бронхіту в тій самій лікарні.

22 лютого пресслужба Ватикану розповіла, що у Папи Римського стався респіраторний криз. Йому необхідно було застосувати "кисень на високих потоках".

Крім того, аналізи крові Понтифіка показали "початкову, легку, ниркову недостатність" - проблему з нирками, яка "перебувала під контролем".

Про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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