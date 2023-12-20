Коли військовозобов'язаний числиться як ухилянт: пояснення Сухопутних військ

За його словами, військовозобов'язаний чоловік при зміні місця проживання по закону має семиденний термін, щоб встати на облік до нового територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем проживання, праці тощо.

У випадку, якщо він цього не зробив - усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де той стоїть на військовому обліку.

Як пояснює Фітьо, дані заходи сповіщення проводяться для уточнення військово-облікових даних. Це відбувається через те, що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов'язку.

"Тобто не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаються уникнути мобілізації", - підсумував він.