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Когда возобновятся полеты гражданских самолетов: "Украэрорух" назвал условие

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 13:56
Когда возобновятся полеты гражданских самолетов: "Украэрорух" назвал условие Фото: полеты гражданских самолетов в Украине возобновят только при полной безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полеты гражданской авиации в Украине не возобновятся, пока в воздушном пространстве не будет обеспечена полная безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора "Украэроруха" Оксаны Ожиговой в эфире телеканала "Киев".

"Все, что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить любые прогнозы рано", - сказала она.

По ее словам, на "Украэрорухе" сегодня делает шаги, чтобы как можно скорее возобновить полеты, когда это будет возможным.

"Но сейчас это все только подготовительная работа", – преодолевала Ожигова.

Ранее "Украэрорух" сообщил, что Украина планирует открыть воздушное пространство сразу после завершения военных действий и победы над Россией.

Напомним, Европейская организация безопасности воздушной навигации прогнозировала, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Белоруссии могут сохраниться до 2029 года.

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