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Коли відновляться переговори України та РФ: відповідь Зеленського

Київ, Субота 14 червня 2025 13:53
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Коли відновляться переговори України та РФ: відповідь Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Переговори між Україною та РФ відновляться після обмінів полонених, про які домовилися раніше у Стамбулі. Проте точної дати поки ще немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа", - сказав президент.

Зеленський додав, що не буде говорити про точну дату закінчення обмінів, оскільки цей процес непростий. Проте обміни продовжаться.

"Вони (обміни, - ред.) будуть. Буде завтра (Зеленський зробив цю заяву 13 червня, - ред.) знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати", - заявив глава держави.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що України та РФ провели два раунди переговорів у Стамбулі - 16 травня та 2 червня.

Найбільшим результатом цих переговорів були домовленості про обміни полоненими. Так, після першого раунду переговорів Україна та РФ провели три етапи обмінів і повернули по 1000 військових і цивільних.

У Стамбулі під час другого раунду переговорів Україна та РФ домовилися про обмін поранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років. Перший етап великого обміну відбувся 9 червня. Також обміни відбувалися 10 та 12 червня.

Крім того, у рамках домовленостей Україна повернула додому тіла загиблих воїнів.

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