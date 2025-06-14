Когда возобновятся переговоры Украины и РФ: ответ Зеленского

Переговоры между Украиной и РФ возобновятся после обменов пленных, о которых договорились ранее в Стамбуле. Однако точной даты пока еще нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.

"На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, по обменах. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг. Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не будет говорить о точной дате окончания обменов, поскольку этот процесс непростой. Однако обмены продолжатся.

"Они (обмены, - ред.) будут. Будет завтра (Зеленский сделал это заявление 13 июня, - ред.) снова. Должен быть. Пока что так, нечего добавить", - заявил глава государства.