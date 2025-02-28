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Коли відновляться переговори США з Росією: прогноз політолога

Київ, П'ятниця 28 лютого 2025 17:32
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Коли відновляться переговори США з Росією: прогноз політолога Фото: американські та російські чиновники зустрілися у Саудівській Аравії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Фесенко

США і Росія можуть відновити переговори на високому рівні вже наступного тижня або трохи пізніше. Імовірно, країни обговорять зустріч президента Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

На думку Фесенка, переговори США і Росії відновляться вже в березні. Сторони поки так і не домовилися організувати зустріч Трампа з Путіним.

Політолог звернув увагу, що в цей час президенту України Володимиру Зеленському все ж вдалося організувати зустріч з американським лідером. І, що примітно, Зеленський проведе переговори з Трампом до того, як той зустрінеться з Путіним.

"Я очікую, що американці з росіянами відновлять переговори на високому рівні. Думаю, це станеться або наступного тижня, або трохи пізніше. І будуть домовлятися про те, коли і де відбудеться зустріч Трампа з Путіним", - додав Фесенко.

Він також звернув увагу, що потрібно домовлятися про початок робочих переговорів між Україною і Росією, оскільки "Вашингтон і про це ставив питання, але Москва поки що не дала згоди".

Політолог зазначив, що березень буде насиченим у контексті переговорів. Оскільки Україна і США також продовжать обговорення нової угоди.

"Тож на нас ще чекають нові американські гірки і щодо цієї ресурсної угоди, і не виключаю, що і в переговорному процесі щодо завершення війни", - наголосив він.

Переговори США та Росії

Нагадаємо, американські та російські чиновники вже провели дві зустрічі. Перша відбулася в Ер-Ріяді, а друга - у Стамбулі.

Сторони, зокрема, домовилися продовжити діалог з питання завершення війни Росії проти України. Для цього будуть створені спеціальні команди.

При цьому поки невідомо, коли Трамп зустрінеться з Путіним.

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