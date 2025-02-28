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Когда возобновятся переговоры США с Россией: прогноз политолога

Киев, Пятница 28 февраля 2025 17:32
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Когда возобновятся переговоры США с Россией: прогноз политолога Фото: американские и российские чиновники встретились в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владимир Фесенко

США и Россия могут возобновить переговоры на высоком уровне уже на следующей неделе или чуть позже. Вероятно, страны обсудят встречу президента Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

По мнению Фесенко, переговоры США и России возобновятся уже в марте. Стороны пока так и не договорились организовать встречу Трампа с Путиным.

Политолог обратил внимание, что в это время президенту Украины Владимиру Зеленскому все же удалось организовать встречу с американским лидером. И, что примечательно, Зеленский проведет переговоры с Трампом до того, как тот встретится с Путиным.

"Я ожидаю, что американцы с россиянами возобновят переговоры на высоком уровне. Думаю, это произойдет либо на следующей неделе, либо чуть позже. И будут договариваться о том, когда и где состоится встреча Трампа с Путиным", - добавил Фесенко.

Он также обратил внимание, что нужно договариваться о начале рабочих переговоров между Украиной и Россией, поскольку "Вашингтон и об этом ставил вопрос, но Москва пока не дала согласия".

Политолог отметил, что март будет насыщенный в контексте переговоров. Поскольку Украина и США также продолжат обсуждение нового соглашения.

"Так что нас еще ждут новые американские горки и по этому ресурсному соглашению, и не исключаю, что и в переговорном процессе по завершению войны", - подчеркнул он.

Переговоры США и России

Напомним, американские и российские чиновники уже провели две встречи. Первая прошла в Эр-Рияде, а вторая - в Стамбуле.

Стороны, в частности, договорились продолжить диалог по вопросу завершения войны России против Украины. Для этого будут созданы специальные команды.

При этом пока неизвестно, когда Трамп встретится с Путиным.

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