Когда возобновятся переговоры США с Россией: прогноз политолога

США и Россия могут возобновить переговоры на высоком уровне уже на следующей неделе или чуть позже. Вероятно, страны обсудят встречу президента Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

По мнению Фесенко, переговоры США и России возобновятся уже в марте. Стороны пока так и не договорились организовать встречу Трампа с Путиным.

Политолог обратил внимание, что в это время президенту Украины Владимиру Зеленскому все же удалось организовать встречу с американским лидером. И, что примечательно, Зеленский проведет переговоры с Трампом до того, как тот встретится с Путиным.

"Я ожидаю, что американцы с россиянами возобновят переговоры на высоком уровне. Думаю, это произойдет либо на следующей неделе, либо чуть позже. И будут договариваться о том, когда и где состоится встреча Трампа с Путиным", - добавил Фесенко.

Он также обратил внимание, что нужно договариваться о начале рабочих переговоров между Украиной и Россией, поскольку "Вашингтон и об этом ставил вопрос, но Москва пока не дала согласия".

Политолог отметил, что март будет насыщенный в контексте переговоров. Поскольку Украина и США также продолжат обсуждение нового соглашения.

"Так что нас еще ждут новые американские горки и по этому ресурсному соглашению, и не исключаю, что и в переговорном процессе по завершению войны", - подчеркнул он.