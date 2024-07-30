Коли відновлять будівництво метро на Виноградар: відповідь КМДА

На сьогодні будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар призупинено, зазначили у КМДА.

"Наразі в електронній системі закупівель Prozorro оголошено закупівлю "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар (1-а черга будівництва – дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект "Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект "Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар")", – повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Будівельні роботи на дільниці будуть відновлені після проведення процедури закупівлі та укладання договору на виконання будівельних робіт з підрядною організацією, зазначили в КМДА.

"Будівництво нових ліній, дільниць і станцій метрополітену здійснюється за пріоритетними напрямками, відповідно до затверджених планів та програм, у межах фінансових можливостей міського бюджету", - зазначив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

Фото: Будівництво тунелю метро на Виноградар (facebook.com/Kyivmetrobud)

До слова, відкрити нові станції метро на Виноградар міська влада обіцяла ще в 2021 році. У липні 2023 року тодішній начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповідав, що роботи з будівництва метро відновлять після коригування документації. Планувалося, що до кінця 2024 року будуть здані дві станції метро.

В кінці 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" через надто повільне виконання будівельних робіт.