Коли відбудеться "Рамштайн-18": у Пентагоні назвали дату

Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

"Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали в Міноборони США.

Що відомо про минулий "Рамштайн"

Востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. У центрі уваги опинилося посилення української протиповітряної оборони (ППО) і допомога військам на фронті.

Про підсумки та заяви, які прозвучали на сімнадцятому за рахунком "Рамштайні" - в матеріалі РБК-Україна.