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Когда состоится "Рамштайн-18": в Пентагоне назвали дату

Архивное фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится уже на следующей неделе. Она запланирована на 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона.

Глава Минобороны США Ллойд Остин сегодня поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января. 

В Пентагоне отметили, что оно состоится в виртуальном формате.

"Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему преданы поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт", - добавили в Минобороны США.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

Последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. В центре внимания оказалось усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.

Об итогах и заявлениях, прозвучавших на семнадцатом по счету "Рамштайне" - в материале РБК-Украина.

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