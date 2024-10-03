Коли варто вести дитину до логопеда: поради батькам від лікарів

Дитина довгий час не починає говорити, або ж ваш першокласник вже розповідає вірші, проте має проблеми з вимовою літер. Це та багато інших проблем є вагомою причиною зустрітись з логопедом.
Докладніше про те, кому та коли варто звертатись за допомогою до логопеда, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
За постановою Міністерства охорони здоров'я, діти, які відстають від ровесників у розвитку, повинні направлятись на консультацію до логопеда.
Для своєчасного виявлення та розв'язання проблеми лікарі зібрали всі симптоми, що потребують консультації логопеда в різному віці.
Перший рік життя:
Діти у віці 1-2 роки:
Діти у віці 3-4 років:
• Діти у віці 5-6 років:
• Діти віком 7-15 років:
При підготовці публікації використовувались дані Міністерства охорони здоров’я України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про хворобу, на яку зазвичай хворіють діти віком від 6 місяців до 4-5 років.
Крім того, ми повідомляли, кому та коли варто вакцинуватись від грипу.
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