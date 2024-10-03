Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей

Ребенок долгое время не начинает говорить, или ваш первоклассник уже рассказывает стихи, однако имеет проблемы с произношением букв. Это и многие другие проблемы являются веской причиной встретиться с логопедом.
Подробнее о том, кому и когда следует обращаться за помощью к логопеду, можно узнать - в материале РБК-Украина.
По постановлению Министерства здравоохранения дети, которые отстают от ровесников в развитии, должны направляться на консультацию к логопеду.
Для своевременного выявления и решения проблемы врачи собрали все симптомы, требующие консультации логопеда в разном возрасте.
Первый год жизни:
Дети в возрасте 1-2 года:
Дети в возрасте 3-4 лет:
• Дети в возрасте 5-6 лет:
• Дети 7-15 лет:
При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о болезни, которой обычно болеют дети в возрасте от 6 месяцев до 4-5 лет.
Кроме того, мы сообщали, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа.
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