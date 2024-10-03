Когда следует вести ребенка к логопеду: советы родителям от врачей

При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о болезни, которой обычно болеют дети в возрасте от 6 месяцев до 4-5 лет.

Кроме того, мы сообщали, кому и когда следует вакцинироваться от гриппа.

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