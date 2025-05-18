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Коли в Україну повернеться тепло? Синоптик дала прогноз на наступний тиждень

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні вже з початку наступного робочого тижня очікується значне потепління. Однак у низці регіонів ще можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, у понеділок та вівторок температура повітря в Україні очікується стриманою. Стовпчик термометра буде показувати від +12 до +18 градусів.

А вже середу та четвер, 21 травня, "градуси підуть вгору", лише у наприкінці тижня на заході та півночі можливе короткочасне похолодання. 

Після цього, з 25-26-го травня, в Україну повернеться весняне тепло. Діденко уточнила, що вже з 26-го травня очікується спекотна погода.

"Дощі, на відміну, від температури повітря втримають стабільну позицію - поки що переважатиме волога погода", - написала Синоптик.

Погода 19 травня

Завтра в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. подекуди очікуються грози. У східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою передбачається у понеділок на сході та півдні, від +15 до +22 градуси. Найнижчою - у західних областях, від +9 до +14 градусів.

У більшості областей України протягом дня від +14 до +18 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра вночі та вранці - без опадів, вдень очікується дощова погода. Протягом дня температура повітря в столиці становитиме від +14 до +16 градусів.

Надалі в Києві потеплішає, лише 24-го травня, у наступну суботу, можливе короткочасне похолодання.

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