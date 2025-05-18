Коли в Україну повернеться тепло? Синоптик дала прогноз на наступний тиждень

В Україні вже з початку наступного робочого тижня очікується значне потепління. Однак у низці регіонів ще можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними синоптика, у понеділок та вівторок температура повітря в Україні очікується стриманою. Стовпчик термометра буде показувати від +12 до +18 градусів.
А вже середу та четвер, 21 травня, "градуси підуть вгору", лише у наприкінці тижня на заході та півночі можливе короткочасне похолодання.
Після цього, з 25-26-го травня, в Україну повернеться весняне тепло. Діденко уточнила, що вже з 26-го травня очікується спекотна погода.
"Дощі, на відміну, від температури повітря втримають стабільну позицію - поки що переважатиме волога погода", - написала Синоптик.
Завтра в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. подекуди очікуються грози. У східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря найвищою передбачається у понеділок на сході та півдні, від +15 до +22 градуси. Найнижчою - у західних областях, від +9 до +14 градусів.
У більшості областей України протягом дня від +14 до +18 градусів.
У Києві завтра вночі та вранці - без опадів, вдень очікується дощова погода. Протягом дня температура повітря в столиці становитиме від +14 до +16 градусів.
Надалі в Києві потеплішає, лише 24-го травня, у наступну суботу, можливе короткочасне похолодання.
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