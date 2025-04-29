Коли українці святкуватимуть Трійцю у 2025 році: точна дата

Що символізує свято Трійці

Трійця - одне з дванадцяти головних православних свят. В новоюліанському церковному календарі воно згадується як День святої Тройці або ж П'ятидесятниця.

Цей день символізує одну з найважливіших подій для всього християнського народу - Сходження Святого Духа на апостолів.

Тим часом його назва - Трійця - походить від трьох подоб Бога:

Бога Отця;

Бога Сина;

Святого Духа.

Коли День святої Тройці започаткувала Церква

Вважається, що офіційно свято Трійці в Церкві:

започаткували у 381 році - на II Вселенському соборі у Константинополі;

затвердили - відповідним догматом про рівність та єдиносущність всіх Божих осіб.

Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух.

Після цього апостоли отримали чарівні дари:

дар зцілення;

здатність говорити різними мовами (що дозволило їм поширювати християнство по всьому світу).

Чому Трійцю називають Зеленою неділею

Трійцю називають Зеленою неділю через зв'язок із традиціями дохристиянських часів. Тоді у цей період:

відзначали завершення весняного сезону та початок літа;

вшановували пращурів (поминали померлих);

дякували природі та вшановували її багатство (просили щедрого врожаю).

Давні українці вірили, що прикрашання оселі гілочками дерев із зеленим листям допомагає душам родичів потрапити в домівку та символізує новий початок.

Із приходом на терени України нової віри, давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці. Тобто цей день є частиною так званих Зелених свят.

Зелень та гілочки дерев, які люди освячують і якими прикрашають свої оселі та храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.

Як вирахувати дату Трійці та коли свято цього року

В цілому дата Трійці залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння (тому й одна із назв свята звучить як П'ятидесятниця).

Оскільки точної (неперехідної) дати Великдень не має, Трійця також може відзначатися в різні дні.

У 2025 році і православні, і католики, відзначали Світле Христове Воскресіння разом - в один день - 20 квітня.

Отже, для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів.

Тобто цього року День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.

День святої Тройці за новоюліанським церковним календарем (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)