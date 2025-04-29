Коли українці святкуватимуть Трійцю у 2025 році: точна дата

День святої Трійці, П'ятидесятниця або Зелена неділя - одне з дванадцяти головних православних свят. Воно є перехідним, тобто його дата може змінюватись із року в рік.
Докладніше про те, що символізує свято Трійці, коли його започаткувала Церква, чому цей день ще називають Зеленою неділею, а також на яку дату припадає П'ятидесятниця цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Трійця - одне з дванадцяти головних православних свят. В новоюліанському церковному календарі воно згадується як День святої Тройці або ж П'ятидесятниця.
Цей день символізує одну з найважливіших подій для всього християнського народу - Сходження Святого Духа на апостолів.
Тим часом його назва - Трійця - походить від трьох подоб Бога:
Вважається, що офіційно свято Трійці в Церкві:
Згідно з церковними переказами, саме на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух.
Після цього апостоли отримали чарівні дари:
Трійцю називають Зеленою неділю через зв'язок із традиціями дохристиянських часів. Тоді у цей період:
Давні українці вірили, що прикрашання оселі гілочками дерев із зеленим листям допомагає душам родичів потрапити в домівку та символізує новий початок.
Із приходом на терени України нової віри, давні традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці. Тобто цей день є частиною так званих Зелених свят.
Зелень та гілочки дерев, які люди освячують і якими прикрашають свої оселі та храми, символізують не лише прихід літнього сезону, але й надання Святим Духом життя всьому, створеному Богом.
В цілому дата Трійці залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння (тому й одна із назв свята звучить як П'ятидесятниця).
Оскільки точної (неперехідної) дати Великдень не має, Трійця також може відзначатися в різні дні.
У 2025 році і православні, і католики, відзначали Світле Христове Воскресіння разом - в один день - 20 квітня.
Отже, для того, щоб вирахувати точну дату Трійці, до дати Великодня потрібно додати 50 днів.
Тобто цього року День святої Тройці (П'ятидесятниця або Зелена неділя) припадає на неділю, 8 червня.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. З огляду на це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
Водночас за словами глави УГКЦ і Верховного архієпископа Києво-Галицького - Блаженнійшого Святослава - реформа календаря в Україні досі повністю не закінчилась, адже ще "є питання реформи пасхалії" та спільного святкування Великодня.
25 січня 2025 року Папа Римський Франциск під час проповіді (з нагоди відзначення Навернення святого Павла) закликав християн з усього світу встановити єдину дату святкування Світлого Христового Воскресіння - Великодня.
Дещо згодом Вселенський патріарх Варфоломій повідомив, що сучасний світ стає дедалі більш роз'єднаним і сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України, Паломницька служба "Святині України", Wikipedia.
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