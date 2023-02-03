Коли українці почнуть повертатися з-за кордону: НБУ погіршив прогноз на найближчі роки

Як зазначається у звіті, упродовж літа й початку осені 2022 року налаштованість мігрантів на повернення збільшувалася. Але удари по інфраструктурі, що викликали перебої з е/е, а також настання холодів негативно вплинули на їх схильність якнайшвидше повернутися.

Водночас значної активізації виїздів не відбулося. "Ймовірно, більшість тих, хто хотів виїхати, у тому числі через побоювання складної зими, вже поза межами України, а інші певним чином адаптувалися", - зазначають в НБУ.

За прогнозом, унаслідок збереження високих безпекових ризиків та проблем з енергопостачанням упродовж 2023 року кількість мігрантів поза межами України залишатиметься високою. У міру послаблення цих ризиків повернення пожвавиться, водночас можуть дещо активізуватися і виїзди після скасування воєнного стану з метою об'єднання родин.

"Чисте повернення мігрантів розпочнеться лише у 2024-2025 роках, але буде меншим, ніж прогнозувалося раніше", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн українців.