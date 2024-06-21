Коли в українських школах розпочнеться навчальний рік: відповідь голови МОН

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів голова МОН.

Він уточнив, що зараз близько 30% шкіл обладнано технічними засобами для генерації електроенергії. За це питання відповідає місцева влада.

"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання у пікових складних періодах", - наголосив міністр.