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Коли в українських школах розпочнеться навчальний рік: відповідь голови МОН

Фото: стало відомо, коли в Україні розпочнуть навчальний рік (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В українських школах навчальний рік не розпочинатимуть раніше на фоні проблем з електропостачанням та опаленням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив у ході "Години запитань до уряду".

"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів голова МОН.

Він уточнив, що зараз близько 30% шкіл обладнано технічними засобами для генерації електроенергії. За це питання відповідає місцева влада.

"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання у пікових складних періодах", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці травня вишам, коледжам та училищам в Україні рекомендували розпочати навчальний рік у серпні.

При цьому навчання рекомендували організувати по суботах у теплі місяці навчального року.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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