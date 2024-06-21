Коли в українських школах розпочнеться навчальний рік: відповідь голови МОН

В українських школах навчальний рік не розпочинатимуть раніше на фоні проблем з електропостачанням та опаленням.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив у ході "Години запитань до уряду".
"Щодо шкіл. Ми не розпочинатимемо навчальний рік раніше. Ми працюватимемо з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів голова МОН.
Він уточнив, що зараз близько 30% шкіл обладнано технічними засобами для генерації електроенергії. За це питання відповідає місцева влада.
"У крайніх випадках повертатимемося до змішаного або онлайн навчання у пікових складних періодах", - наголосив міністр.
Нагадаємо, ще наприкінці травня вишам, коледжам та училищам в Україні рекомендували розпочати навчальний рік у серпні.
При цьому навчання рекомендували організувати по суботах у теплі місяці навчального року.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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