Когда в украинских школах начнется учебный год: ответ главы МОН

"Насчет школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с расписаниями занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - рассказал глава МОН.

Он уточнил, что сейчас около 30% школ оборудованы техническими средствами для генерации электроэнергии. За этот вопрос отвечают местные власти.

"В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах", - подчеркнул министр.