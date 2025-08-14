Коли в Україні запустять "Пакунок школяра": Федоров назвав терміни

"Пакунок школяра"

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді України повідомили, що подати заявку на отримання допомоги в рамках "Пакунка школяра" можна буде до 15 листопада.

Подати заявку можна буде як онлайн через "Дію", так і офлайн у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, що для подачі заяви батькам необхідно буде вказати ПІБ одержувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження дитини, серію та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку.

Витратити отримані гроші батьки повинні протягом 180 днів.

Більш детально про "Пакунок школяра" - в матеріалі РБК-Україна.