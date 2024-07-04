Коли в Україні запустять Єдиний туристичний реєстр і навіщо він потрібен
Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив постанову №754 щодо порядку введення Єдиного туристичного реєстру.
РБК-Україна розповідає, про що йдеться у постанові, а також кому й для чого потрібен Єдиний туристичний реєстр.
Основне про Єдиний туристичний реєстр
Згідно з постановою Кабінету міністрів №754 від 28 червня 2024 року "Деякі питання ведення Єдиного туристичного реєстру", йдеться про інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечуватиме облік:
- суб'єктів туристичної діяльності
- об'єктів туристичної інфраструктури
- статистичної інформації у сфері туризму та курортів
Такий облік вестиметься шляхом створення, збирання, розміщення, накопичення, оброблення реєстрових даних, надання реєстрової інформації, захисту, електронної інформаційної взаємодії, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі.
"Установити, що датою початку функціонування Єдиного туристичного реєстру є 1 січня 2025 року", - йдеться у документі.
При цьому забезпечення ведення реєстру доручається Державному агентству розвитку туризму.
За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР) визначає:
- його структуру, функціонування та адміністрування
- процедуру формування та внесення інформації про суб'єктів туристичної діяльності
- електронну (технічну та інформаційну) взаємодію між публічними електронними реєстрами, іншими електронними інформаційними ресурсами, автоматизованими системами
- оприлюднення інформації
"Реєстр призначений для створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг та забезпечення суб'єктів господарювання, державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших осіб достовірною інформацією про суб'єктів туристичної діяльності та об'єкти туристичної інфраструктури", - уточнив нардеп у своєму Telegram.
Туристична сфера потребує цифровізації (ілюстрація: freepik.com)
Кому й для чого потрібен Єдиний туристичний реєстр
"Коли у 2020 році новостворене Державне агентство розвитку туризму отримало від колег із Міністерства економіки України ліцензійні справи та документи, які стосуються категоризації готелів, у будівельних мішках, стало зрозуміло, що цифровізація сфери є нагальною необхідністю", - розповіла у коментарі РБК-Україна голова Держагентства Мар'яна Олеськів.
Тоді Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) почало активно співпрацювати з профільним Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики - щоб змінити галузь на краще та встановити для тих, хто має до неї відношення, зрозумілі й справедливі правила.
"Саме ці напрацювання лягли в основу нового закону "Про туризм", в якому прописане наше бачення Єдиного туристичного реєстру", - уточнила очільниця ДАРТ.
Вона пояснила, що туроператори завдяки ЄТР зможуть:
- подавати необхідні для ліцензії документи у цифровому форматі (зокрема і фінансову гарантію, яка буде верифікуватися банками й страховими компаніями)
- легко поновлювати ліценцію щороку
Готелі та інші засоби розміщення зможуть в ЄТР реєструватися й отримувати відповідні категорії.
"Там же вони зможуть надавати повну інформацію про те, скільки відвідувачів у той чи інший період вони приймали", - додала Олеськів.
Водночас пересічні українці зможуть:
- бачити в реєстрі готелі, які дійсно категоризовані
- відстежувати всіх туристичних операторів, чия ліцензія є чинною
"Якщо цієї інформації немає, то назва компанії чи готелю буде світитися червоним", - зазначила голова Державного агентства розвитку туризму.
Для того, щоб запустити ЄТР у роботу, урядовці повинні схвалити проект постанови щодо порядку ведення Єдиного туристичного реєстру, який розробили фахівці ДАРТ.
"Як тільки всі бюрократичні процедури будуть завершені, ЄТР буде запущено в роботу", - зауважила Олеськів.
За її словами, після запуску реєстру розроблена система дозволить готелям в електронному вигляді подавати документи на категоризацію, а туроператорам - подавати свої статистичні звіти.
"Щойно буде прийнято новий закон "Про туризм", ЄТР зможе функціонувати повноцінно - як зручний інструмент, що полегшує роботу усіх учасників туристичного ринку та дозволяє державі здійснювати моніторинг їхньої діяльності з одного боку, допомагаючи та захищаючи - з іншого", - підсумувала голова ДАРТ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які країни світу стали найбільш популярними серед туристів.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Урядовий портал", постанова КМУ №754, Telegram-канал Тараса Мельничука.
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