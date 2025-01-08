Коли в Україні відзначатимуть Великдень-2025: точна дата

Коли українці святкуватимуть Великдень цього року

Великдень - надзвичайно важливе свято для багатьох українців, а його традиції - передаються із покоління в покоління.

До цієї святкової неділі в оселях проводять генеральні прибирання, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви "наперед".

В цілому для обчислення дати цього свята всі християни користуються одним головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Згідно з православним церковним календарем на 2025 рік, Великий (багатоденний) піст триватиме цього року з 3 березня по 19 квітня.

Тим часом Світле Христове Воскресіння (Пасха або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

У Православній Церкві України раніше пояснювали, що ця дата є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського), і для тих, хто живе за новим (новоюліанським) церковним календарем.

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.

Востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.