UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли в Україні потеплішає? Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Фото: синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями погоді в Україні навряд чи можна позаздрити. Водночас вже у п'ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

10-11 жовтня

"У наступні дві доби без опадів, лише завтра вдень у північно-східних областях та Криму невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла", - йдеться в повідомленні.

При цьому, 10 жовтня на поверхні ґрунту, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а 11 жовтня в більшості областей і в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 7-14° тепла.

"Завтра на Одещині та в Криму, в середу на заході та південному заході країни до 17°", - додали в Укргідрометцентрі.

12 жовтня

В четвер переважно без опадів, лише у північних та північно-західних областях вдень місцями невеликий дощ; очікується підвищення температури на 4-8°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, 12 жовтня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

13 жовтня

У п'ятницю вночі в Україні, вдень у Карпатському регіоні, південній частині та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

"Температура вночі 8-13° тепла, у північній частині 5-10°, вдень 12-18°, у південній частині та центральних областях 16-22°", - кажуть синоптики.

Погода в Україні в жовтні 2023

Погода в жовтні 2023 року в Україні може бути кординально різною – від спекотних "плюсів" до арктичних "мінусів". За даними синоптиків, другий місяць осені буде з опадами в межах норми і тепліше, ніж звичайно. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві