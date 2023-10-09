Когда в Украине станет теплее? Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

10-11 октября

"В следующие двое суток без осадков, только завтра днем в северо-восточных областях и Крыму небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

При этом, 10 октября на поверхности почвы, в западных, Житомирской и Винницкой областях, а 11 октября в большинстве областей и в воздухе заморозки 0-5°, температура днем 7-14° тепла.

"Завтра в Одесской области и в Крыму, в среду на западе и юго-западе страны до 17°", - добавили в Укргидрометцентре.

12 октября

В четверг преимущественно без осадков, лишь в северных и северо-западных областях днем местами небольшой дождь; ожидается повышение температуры на 4–8°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с, 12 октября в Украине местами порывы 15-20 м/с.

13 октября

В пятницу ночью в Украине, днем в Карпатском регионе, южной части и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

"Температура ночью 8-13 ° тепла, в северной части 5-10 °, днем 12-18 °, в южной части и центральных областях 16-22 °", - говорят синоптики.

Погода в Украине в октябре 2023

Погода в октябре 2023 в Украине может быть кординально разной - от жарких "плюсов" до арктических "минусов". По данным синоптиков, второй месяц осени будет с осадками в пределах нормы и теплее обычного. Подробнее - в материале.