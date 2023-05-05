Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

"На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі", - йдеться в огляді.

Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки, зазначають експерти НБУ.

Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на е/е для побутових споживачів в поточному році. Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.