Коли в Україні підвищать тарифи на комуналку: прогноз НБУ

Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).
"На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі", - йдеться в огляді.
Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки, зазначають експерти НБУ.
Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на е/е для побутових споживачів в поточному році. Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.
В уряді України планують підвищити тарифи на електроенергію для населення. Проте принаймні до 31 травня вони залишаться на колишньому рівні.
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