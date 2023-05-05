Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

Потребность приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню станет основным фактором роста инфляции в Украине в последующие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).
"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", - говорится в обзоре.
Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться несколько лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки, отмечают эксперты НБУ.
Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на э/э для бытовых потребителей в текущем году. Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.
В правительстве Украины планируется повысить тарифы на электроэнергию для населения. Однако, по крайней мере, до 31 мая они останутся на прежнем уровне.
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