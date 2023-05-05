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Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

Фото: тарифы на коммуналку будут расти постепенно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребность приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню станет основным фактором роста инфляции в Украине в последующие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", - говорится в обзоре.

Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться несколько лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки, отмечают эксперты НБУ.

Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на э/э для бытовых потребителей в текущем году. Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.

В правительстве Украины планируется повысить тарифы на электроэнергию для населения. Однако, по крайней мере, до 31 мая они останутся на прежнем уровне.

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