Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", - говорится в обзоре.

Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться несколько лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки, отмечают эксперты НБУ.

Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на э/э для бытовых потребителей в текущем году. Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.