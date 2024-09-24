Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: точна дата
Цієї осені (наприкінці жовтня) українцям потрібно буде перевести стрілки годинників на годину назад - щоб перейти на зимовий час.
РБК-Україна розповідає, коли саме потрібно буде перевести стрілки годинника, чи буде ця "зміна" часу останньою, а також хто вперше придумав переводити годинники.
Перехід на зимовий час: точна дата
Переведення в Україні годинників двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.
Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
Чи буде це переведення годинників останнім
У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201. Ним передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час.
Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.
Хто придумав "змінювати" час
Нині годинники переводять у близько 72 країнах світу - у більшості держав Європейського Союзу, а також у США, Канаді, Австралії, Мексиці та Ізраїлі. Тим часом у більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або був скасований.
Вважається, що вперше переводити годинники запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, присвятивши цій темі окрему публікацію (нововведення мало сприяти економії свічок у холодну пору року).
Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі "Марна витрата денного світла" в 1907 році.
Тоді король Великої Британії та Ірландії Едвард VII не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час. Згодом він запровадив такі ж зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Тобто вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.
Водночас справжніми новаторами щодо запровадження літнього часу дослідники вважають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).
Під час Першої світової війни - 30 квітня 1916 року - там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року - на годину назад.
19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму). У 1966 році Конгрес ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.
В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.
Чому переведення годинників вважають небезпечним
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перехід на літній час може мати серйозні наслідки для здоров'я (включаючи зростання серцевих нападів і недосипання).
Тим часом осіннє переведення годинників, на думку декого з науковців, не пов'язане із подібними ефектами на організм. Це може пояснюватись, зокрема, кількістю природнього освітлення у різні пори року.
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