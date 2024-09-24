Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: точна дата

Цієї осені (наприкінці жовтня) українцям потрібно буде перевести стрілки годинників на годину назад - щоб перейти на зимовий час.

РБК-Україна розповідає, коли саме потрібно буде перевести стрілки годинника, чи буде ця "зміна" часу останньою, а також хто вперше придумав переводити годинники.

Перехід на зимовий час: точна дата

Переведення в Україні годинників двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.

Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Чи буде це переведення годинників останнім

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201. Ним передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час.

Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.

Хто придумав "змінювати" час

Нині годинники переводять у близько 72 країнах світу - у більшості держав Європейського Союзу, а також у США, Канаді, Австралії, Мексиці та Ізраїлі. Тим часом у більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або був скасований.

Вважається, що вперше переводити годинники запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, присвятивши цій темі окрему публікацію (нововведення мало сприяти економії свічок у холодну пору року).

Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі "Марна витрата денного світла" в 1907 році.

Тоді король Великої Британії та Ірландії Едвард VII не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час. Згодом він запровадив такі ж зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Тобто вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.

Водночас справжніми новаторами щодо запровадження літнього часу дослідники вважають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).

Під час Першої світової війни - 30 квітня 1916 року - там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року - на годину назад.

19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму). У 1966 році Конгрес ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.

В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.