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Коли в Україні очікувати похолодання: прогноз до кінця січня

Фото: в Україні очікується незначне похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незначне похолодання в Україні очікується вже найближчими днями. Але сильних морозів до кінця січня не прогнозується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Починаючі із завтра очікується поступове зниження температури. На наступні вихідні це будуть переважно мінуси. Вдень невеликий плюс чи близько нуля, вночі від 2 до 7 градусів морозу, на Сході до 10 градусів морозу", - сказала вона, зазначивши, що це невеликі морози для січня.

Голеня повідомила, що такі температури будуть близькими або дещо вищими за норму. "Тенденція йде до того, що буде похолодання, але це зниження поки що до норми", - сказала синоптик.

Щодо значних морозів, то за попередніми розрахунками Укргрідрометцентру, у найближчі десять днів їх "поки що не видно", сказала Голеня, зазначивши, що прогноз може змінитися у той чи інший бік.

Нагадаємо, що останніми дням температурна норма перевищена від 5 до 13 градусів. Потепління в Україні пов’язане з надходженням повітря з Середземного моря.

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