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Історичні максимуми: з чим пов’язане потепління в Україні в січні

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 12:07
Історичні максимуми: з чим пов’язане потепління в Україні в січні Фото: у Києві рекордно тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Потепління в Україні останніми дням пов’язане з надходженням повітря з Середземного моря. Норма перевищена від 5 до 13 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У нас чергова хвиля тепла. Воно пов’язане з тим, що з Середземного моря надходить тепла повітряна маса через Балкани та з Туреччини на територію України", - сказала вона.

За її словами, середньодобова температура в Україні зараз перевищує норму на 5-13 градусів.

Як зазначила Голеня, у Києві 20 січня буде оновлений ще один рекорд, оскільки максимум для цього дня був 6,1 градусів, а температура станом на 12 годину вже піднялася вище 7 градусів.

Нагадаємо, з початку січня 2023 року в України вже оновлено 13 температурних рекордів. За весь 2022 рік було встановлено 15 рекордів.

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