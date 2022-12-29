Коли в Україні очікувати морозів: прогноз синоптиків

За її словами, 5-7 січня нічні температури в Києві можуть впасти до 5 градусів морозу. Водночас ці розрахунки можуть ще змінитися.

Як зазначила Голеня, у січні неодмінно буде похолодання і морози.

"Так не може бути, що весь місяць буде без морозів, такого ще не було. Навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до 16-20 градусів, на північному сході - до мінус 23 градусів", - сказала синоптик.

Голеня вважає, що цього року "може бути щось подібне". "Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами", - зазначила вона.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру також нагадала, що Україна знаходиться в помірних широтах.

"У нас не може бути місяць чи два тепло. Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Скоріш за все, це буде десь кінець січня або після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг і мороз", - зазначила Голеня.