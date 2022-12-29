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Когда в Украине ждать морозов: прогноз синоптиков

Фото: морозы ударят во второй половине января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание может быть уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, 5-7 января ночные температуры в Киеве могут упасть до 5 градусов мороза. В то же время, эти расчеты могут еще измениться.

Как отметила Голеня, в январе обязательно будет похолодание и морозы.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - сказала синоптик. .

Голеня считает, что в этом году "может быть нечто подобное". "Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также напомнила, что Украина находится в умеренных широтах.

"У нас не может быть месяц или два тепло. Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег и мороз", - отметила Голеня.

Напомним, что за Новый год в Украине ожидается теплая погода. В Киеве днем 1 января температура может подняться до 10 градусов тепла.

По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

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