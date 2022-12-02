UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли Україна зможе повернутися до графіків відключення світла: прогноз експертів

Фото: повернення планових відключень світла можливе у разі відсутності ракетних обстрілів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо, Юрій Дощатов

Експерти вважають, що підстави очікувати на поліпшення ситуації в енергетичній системі України існують. Проте вразливим фактором є подальші дії російських агресорів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії".

Як зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, ускладнення ситуації можуть виникати внаслідок різних причин. По-перше, Росія не збирається зупинятися і не відмовляється від свого плану знищення української енергетики. По-друге, на виготовлення значної частини автотрансформаторів потрібно щонайменше шість місяців.

"Найбільш реалістичний сценарій до весни - планові графіки відключень регулярно чергуватимуться з аварійними", - вважає Омельченко.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо нових атак не буде, то вже найближчим часом ситуація з енергопостачанням покращиться.

"Якщо не буде атак, то вже за тиждень усі відключення будуть керовані та в нормальному графіку", - зазначив він.

Крім того, зауважив Володимир Омельченко, вже понад 12 країн погодилися надавати Україні технічну та фінансову допомогу задля відновлення енергетичної інфраструктури. Крім того, "Укренерго" залучило 300 млн євро від ЄБРР.

"Але ця допомога може дозволити повернутися до графіків відключень лише за відсутності нових масованих ракетних ударів рашистів по енергетичній інфраструктурі", - вважає він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що ситуація з енергопостачанням дозволяє скорочувати час відключень.

Нещодавно директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив нерівномірні відключення світла в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла