Коли Україна зможе повернутися до графіків відключення світла: прогноз експертів

Як зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, ускладнення ситуації можуть виникати внаслідок різних причин. По-перше, Росія не збирається зупинятися і не відмовляється від свого плану знищення української енергетики. По-друге, на виготовлення значної частини автотрансформаторів потрібно щонайменше шість місяців.

"Найбільш реалістичний сценарій до весни - планові графіки відключень регулярно чергуватимуться з аварійними", - вважає Омельченко.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо нових атак не буде, то вже найближчим часом ситуація з енергопостачанням покращиться.

"Якщо не буде атак, то вже за тиждень усі відключення будуть керовані та в нормальному графіку", - зазначив він.

Крім того, зауважив Володимир Омельченко, вже понад 12 країн погодилися надавати Україні технічну та фінансову допомогу задля відновлення енергетичної інфраструктури. Крім того, "Укренерго" залучило 300 млн євро від ЄБРР.

"Але ця допомога може дозволити повернутися до графіків відключень лише за відсутності нових масованих ракетних ударів рашистів по енергетичній інфраструктурі", - вважає він.