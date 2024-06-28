Коли Україна та Польща можуть підписати угоду про гарантії безпеки: відповідь Туска

Гарантії безпеки

На сьогодні Україна істотно розширила коло своїх союзників, уклавши угоди про гарантії безпеки з 19 державами та Європейським союзом.

До числа партнерів, готових надати підтримку в разі агресії, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

Угоди з цими країнами передбачають комплексну допомогу Україні, що включає військову, економічну та політичну підтримку.

Нещодавно стало відомо, що Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

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