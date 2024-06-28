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Коли Україна та Польща можуть підписати угоду про гарантії безпеки: відповідь Туска

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща може підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

"Разом із міністром оборони я повинен визначити, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не повинні послаблювати обороноздатність Польщі. Існує 99-відсоткова ймовірність того, що ми підпишемо цю угоду з президентом Зеленським", - заявив він. 

Гарантії безпеки

На сьогодні Україна істотно розширила коло своїх союзників, уклавши угоди про гарантії безпеки з 19 державами та Європейським союзом.

До числа партнерів, готових надати підтримку в разі агресії, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

Угоди з цими країнами передбачають комплексну допомогу Україні, що включає військову, економічну та політичну підтримку.

Нещодавно стало відомо, що Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

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Дональд ТускГарантії безпекиПольщаВійна Росії проти України