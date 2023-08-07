Коли Україна почне виготовляти артснаряди "натовського" калібру: названі терміни

Він зазначив, що рекордні результати виробництва боєприпасів у липні свідчать не про те, наскільки багато виробляє Україна зараз, а про те, як мало вона випускала раніше. За словами Камишіна, для виробництва, яке задовольнить потреби нашої країни, потрібні роки.

Міністр розповів, що до кінця року наша країна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.

Камишін додав, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.

Виробництво боєприпасів в Україні

Нагадаємо, раніше Камишін заявляв, що в Україні значно наростили темпи виробництва боєприпасів, але для потреб країни під час повномасштабної війни цього замало.

При цьому він наголошував, що з січня по липень у нашій країні зробили вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.