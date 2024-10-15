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Коли Україна буде готова презентувати мирний план: Єрмак назвав терміни

Київ, Вівторок 15 жовтня 2024 23:11
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Коли Україна буде готова презентувати мирний план: Єрмак назвав терміни Фото: зустріч керівника ОП Андрія Єрмака із послами країн G20 (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна підготує до презентації мирний план на початку листопада. Наразі в рамках підготовки документа відбуваються тематичні конференції.

Про це під час зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" (G20) заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Єрмак розповів, що процес проведення тематичних конференцій щодо пунктів формули миру завершиться у жовтні.

"Результатом кожної з цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше у комюніке - це конкретні кроки, необхідні для реалізації пунктів формули миру. І вони будуть об'єднані у спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада", - додав він.

Також Єрмак підкреслив, що Україна готова обговорити й інші пропозиції щодо справедливого завершення війни, які будуть ґрунтуватися на принципах міжнародного права та статуту ООН. Зокрема, такі обговорення можливі і на майданчику саміту G20.

"Щоб зробити документ, який справді буде спільним і базою для всіх потенційних переговорів. Тоді буде що обговорювати. Адже ми всі прагнемо знати, що необхідно зробити, щоб ми могли сказати, що ця війна закінчилася, а справедливий і тривалий мир повернувся на українську землю", - додав він.

Керівник ОП наголосив, що необхідні умови для початку переговорів має створити реалізація плану перемоги.

У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також взяв участь у зустрічі з послами, зазначив, що Україна ніколи не підтримає ті ініціативи, які розробляли без її участі.

"Нічого про Україну без України. І жодні ініціативи не повинні змагатися з нашою формулою миру та розділяти міжнародне співтовариство. Це наш підхід", - уточнив глава МЗС.

Мирний план

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак раніше наголошував, що створення мирного плану є головною умовою для проведення другого саміту миру. Такий документ хочуть представити Росії у разі її участі у саміті.

Українські чиновники, зокрема президент України Володимир Зеленський, неодноразово заявляли, що саміт миру хочуть провести у листопаді. Але такі плани змінились. Більш детально про це - в матеріалі РБК-Україна.

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