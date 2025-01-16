Коли Україна буде в позиції сили для переговорів з РФ: пояснення Зеленського

За словами його словами, все в деталях було описано в плані перемоги України. Там йдеться про сильну Україну, яка "може відбити свою незалежність".

"Якщо хочете деталей, то там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад. Але безумовно ініціативу на півночі та у Харківській області вони втратили", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що треба зробити те саме й на Донецькому напрямку, а це лише питання часу.

" Далі, не хочу говорити знову про гарантії безпеки, але безумовно для нас це ЄС і НАТО. Якщо не сьогодні, то хочеться знати коли. І чи це буде. Це конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або коли ти знаєш конкретні дати - це сильна позиція у переговорах з Росією", - наголосив президент.

За словами Зеленського, він також звернув би увагу на більш швидкі та вже термінові рішення щодо російських активів.

"50 млрд рішення є, буде надходити, але повертаємось до слова буде. Вони ще не прийшли. А що з іншими 250 млрд, які б нам зараз допомогли? Росія принесла війну, а значить ми морально можемо використовувати всі ці гроші для посилення України. В принципі пакет далекобійної зброї був у плані перемоги, як пакет стримування Росії - це також те, що треба для сильної позиції", - зазначив глава держави.