Когда Украина будет в позиции силы для переговоров с РФ: объяснение Зеленского

По словам его словам, все в деталях было описано в плане победы Украины. Там речь идет о сильной Украине, которая "может отбить свою независимость".

"Если хотите деталей, то там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение ее, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению есть из-за медленного снабжения и комплектования наших бригад. Но безусловно инициативу на севере и в Харьковской области они потеряли", - сказал Зеленский.

Он отметил, что надо сделать то же самое и на Донецком направлении, а это лишь вопрос времени.

"Далее, не хочу говорить снова о гарантиях безопасности, но безусловно для нас это ЕС и НАТО. Если не сегодня, то хочется знать когда. И будет ли это. Это конкретные вещи. Даже когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или когда ты знаешь конкретные даты - это сильная позиция в переговорах с Россией", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, он также обратил бы внимание на более быстрые и уже срочные решения по российским активам.

"50 млрд решение есть, будет поступать, но возвращаемся к слову будет. Они еще не пришли. А что с другими 250 млрд, которые бы нам сейчас помогли? Россия принесла войну, а значит мы морально можем использовать все эти деньги для усиления Украины. В принципе пакет дальнобойного оружия был в плане победы, как пакет сдерживания России - это также то, что надо для сильной позиции", - отметил глава государства.