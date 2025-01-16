Когда Украина будет в позиции силы для переговоров с РФ: объяснение Зеленского

Для сильной позиции во время переговоров с Россией Украине необходимо усиление на поле боя вооружением и гарантии безопасности, в частности приглашение в ЕС и НАТО. Также нужны быстрые решения по российским активам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам его словам, все в деталях было описано в плане победы Украины. Там речь идет о сильной Украине, которая "может отбить свою независимость".
"Если хотите деталей, то там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение ее, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению есть из-за медленного снабжения и комплектования наших бригад. Но безусловно инициативу на севере и в Харьковской области они потеряли", - сказал Зеленский.
Он отметил, что надо сделать то же самое и на Донецком направлении, а это лишь вопрос времени.
"Далее, не хочу говорить снова о гарантиях безопасности, но безусловно для нас это ЕС и НАТО. Если не сегодня, то хочется знать когда. И будет ли это. Это конкретные вещи. Даже когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или когда ты знаешь конкретные даты - это сильная позиция в переговорах с Россией", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он также обратил бы внимание на более быстрые и уже срочные решения по российским активам.
"50 млрд решение есть, будет поступать, но возвращаемся к слову будет. Они еще не пришли. А что с другими 250 млрд, которые бы нам сейчас помогли? Россия принесла войну, а значит мы морально можем использовать все эти деньги для усиления Украины. В принципе пакет дальнобойного оружия был в плане победы, как пакет сдерживания России - это также то, что надо для сильной позиции", - отметил глава государства.
Стоит отметить, что сейчас Украина и Россия не ведут мирных переговоров по завершению войны. Украина отмечает, что не отказывается от дипломатии, но хочет, чтобы переговоры были на выгодных условиях.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уже заявлял, что Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности. Это поможет в будущем сдержать повторную агрессию Москвы.
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