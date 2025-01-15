Коли удари по РФ підірвуть її можливості фінансувати війну: відповідь Подоляка

Зокрема, він оцінив крайню масовану атаку по об'єктах нафтопереробки на території Росії.

"Удари ефективні, але поки Росія може продовжувати війну, треба підвищувати цю ефективність. На сьогодні під ударом перебуває, якщо брати нафтову галузь, 46% переробних можливостей, тобто НПЗ. Я вже не кажу про інфраструктуру, бази зберігання. Це суттєво. Якщо це буде знищено, це буде суттєво", - сказав Подоляк.

Але паралельно завдаються удари безпосередньо по інфраструктурі війни. Це і аеродроми, і багато інших об'єктів, які виконують військові завдання.

"Безумовно, це ефективно, безумовно, це треба продовжувати. Але ефективність буде очевидна тоді, коли Росія не зможе фінансувати, принаймні, настільки об'ємно свої військові програми. А для цього треба в 5-7-10 разів масштабувати кількість таких ударів", - додав радник глави ОП.

За його словами, європейські партнери розуміють, що без ударів по території РФ неможливо заручитися сильними позиціями для України. Що стосується американських партнерів, то з ефективними санкційними пакетами вони змінюють своє ставлення до руйнування нафтової галузі Росії, додав Подоляк.