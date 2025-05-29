Коли Трійця в Україні у 2025 році: точна дата

Що символізує Трійця

День святої Трійці вшановує одну з найважливіших подій для християн -Сходження Святого Духа на апостолів. Це сталося на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Апостоли, згідно з переказами, отримали дар зцілення та здатність говорити різними мовами, щоб нести християнство по всьому світу.

Свято офіційно започаткували у 381 році на ІІ Вселенському соборі в Константинополі.

Назва "Трійця" пов’язана з уявленням про триєдиність Бога:

Бог Отець;

Бог Син;

Святий Дух.

Чому свято називають Зеленою неділею

У народі Трійцю називають Зеленою неділею - свято об’єднало християнську віру та дохристиянські традиції. Наші пращури саме в цей час:

завершували весняний цикл і вітали початок літа,

прикрашали домівки гілками та зеленню,

вшановували предків і просили природу про врожай.

Ці звичаї злилися з церковними, і тепер прикрашання осель зеленню символізує оновлення, життя та дію Святого Духа.

Як визначають дату Трійці

Свято є перехідним і залежить від дати Великодня. Трійця відзначається на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

У 2025 році Великдень святкували 20 квітня, тож П’ятидесятниця випадає на 8 червня.

З 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож дати більшості свят зсунулись на 13 днів. Однак пасхалія залишається предметом обговорення, і Великдень та пов’язані з ним свята, зокрема Трійця, усе ще обраховуються за традиційною схемою.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Православний церковний календар 2025, пресслужба ПЦУ, Wikipedia.