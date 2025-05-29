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Коли Трійця в Україні у 2025 році: точна дата

Фото: Коли в Україні святкуватимуть Трійцю у 2025 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Свято Трійці або П’ятидесятниця - одне з головних у православному календарі. У 2025 році воно припадає на неділю, 8 червня.

Про це розповідає РБК-Україна.

Що символізує Трійця

День святої Трійці вшановує одну з найважливіших подій для християн -Сходження Святого Духа на апостолів. Це сталося на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Апостоли, згідно з переказами, отримали дар зцілення та здатність говорити різними мовами, щоб нести християнство по всьому світу.

Свято офіційно започаткували у 381 році на ІІ Вселенському соборі в Константинополі.

Назва "Трійця" пов’язана з уявленням про триєдиність Бога:

  • Бог Отець;
  • Бог Син;
  • Святий Дух.

Чому свято називають Зеленою неділею

У народі Трійцю називають Зеленою неділею - свято об’єднало християнську віру та дохристиянські традиції. Наші пращури саме в цей час:

  • завершували весняний цикл і вітали початок літа,
  • прикрашали домівки гілками та зеленню,
  • вшановували предків і просили природу про врожай.

Ці звичаї злилися з церковними, і тепер прикрашання осель зеленню символізує оновлення, життя та дію Святого Духа.

Як визначають дату Трійці

Свято є перехідним і залежить від дати Великодня. Трійця відзначається на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

У 2025 році Великдень святкували 20 квітня, тож П’ятидесятниця випадає на 8 червня.

З 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож дати більшості свят зсунулись на 13 днів. Однак пасхалія залишається предметом обговорення, і Великдень та пов’язані з ним свята, зокрема Трійця, усе ще обраховуються за традиційною схемою.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Православний церковний календар 2025, пресслужба ПЦУ, Wikipedia.

Раніше РБК-Україна писало про ключові свята, пости та пам’ятні дати у православному церковному календарі ПЦУ на літо 2025 року. Описано періоди "всеїдного" тижня, Петрового й Успенського постів, а також великі свята - Трійцю, Преображення, Успіння Богородиці, День хрещення Русі та інші важливі дати червня, липня й серпня.

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